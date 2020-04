Opposisjonspartier krever åpenhet for å hindre misbruk av støtteordninger

For å bidra til å hindre misbruk av regjeringens krisetiltak for næringslivet, ber MDG og Ap om at pressen og allmennheten få innsyn i tildelingene.

Både Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet vil fremme forslag om åpenhet og innsyn i tildelingene når mellom 10 og 20 milliarder kroner i måneden skal betales ut til bedrifter og næringer rammet av koronakrisen, skriver VG. – Vi må ta innover oss at Skatteetaten vil ha problemer med å drive god kontroll med så mange mottakere og så store summer, sier medlem av finanskomiteen Une Bastholm i MDG om forslaget om åpenhet partiet vil legge fram mandag. Også Arbeiderpartiet vil legge inn et forslag om økt åpenhet rundt tildelingene. Ap vil dessuten at bonuser og lederlønnsutvikling må begrenses i kriseperioden. (©NTB)

