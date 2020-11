Oppretter karantenehotell i Bergen

Scandic Hotell på Kokstad blir karantenehotell i Bergen. 50 sengeplasser står nå klare, men kan økes ved behov.

– Dette er et viktig tiltak for å begrense importsmitte fra utlandet. Vi vil tilby mulighet til å teste seg under oppholdet på karantenehotellet, sier byrådsleder Roger Valhammer i en pressemelding.

Kommunen opplyser også at eksisterende avtale med Tide vil bli benyttet for transport av personene som skal oppholde seg på karantenehotellet. I tillegg er det inngått avtale med Sivilforsvaret som ivaretar etablering og midlertidig drift av karantenehotellet.

– Kravet om opphold på karantenehotell i karantenetiden gjelder ikke for personer som er bosatt i Norge, eller eier bolig eller fritidsbolig i Norge, skiver kommunen.

