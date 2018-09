Oppsummerer rekordsommer og varsler «indian summer»

Meteorologene oppsummerer sommeren - og varsler temperaturer opp i 25 grader fredag.

Gjennomsnittstemperaturen for hele landet i juni, juli og august endte 1,8 grader over normalen, viser oppsummeringen fra Meteorologisk institutt. Det var Østlandet som hadde de største avvikene. Der lå temperaturen 3-4 grader over normalen i sommer.

Og selv om kalenderen nå viser september, er det fortsatt utsikter til fine dager og såkalt «indian summer».

Fredag kan Sør-Norge vente seg en smak av sommer igjen med temperaturer mellom 20 og 25 grader, meldte Meteorologisk institutt onsdag.

Det er også høye temperaturer i havet i Sør-Norge, tross årstiden.

- Fine forhold for sjøbad, lyder tipset fra meteorologene.

Men vær oppmerksom på farevarsel for kraftige regnbyger Østafjells. Fredag og lørdag ventes lokalt kraftige regnbyger og 15-25 millimeter nedbør.

Meteorologenes varsel for Østlandet fredag lyder foreløpig slik: Østlig bris, nordøst frisk bris på kysten. For det meste skyet. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger.

I Nord-Norge opplever de stigende temperaturer, og helga ser svært bra ut, ifølge Meteorologisk institutt. Landsdelen får en tørr værtype med mye sol.

Meteorologenes oppsummering av juni, juli og august viser at årets sommer plasserer seg som den sjette varmeste i en serie som går tilbake til 1900. Sommeren 2002 er den varmeste med 2,3 grader over normalen.

Høyeste maksimumstemperatur ble registrert på Blindern i Oslo 27. juli. Da klatret kvikksølvet opp til 34,6 grader.

Fakta: De varmeste stasjonene sommeren 2018

Drammen – Berskog (Buskerud) 19,1 °C (3,0 °C over normalen)



Oslo – Bygdøy (Oslo) 19,0 °C (ingen normal ennå)



Oslo – Blindern (Oslo) 18,8 °C (3,2 °C over normalen)









Nedbør - eller mangel på sådan - har også vært et hett tema i sommer. For hele landet endte det faktisk på 110 prosent av normalen, men det var stasjoner i Østfold og Vestfold som fikk under 40 prosent av den normale nedbøren. Larvik og Sandefjord fikk henholdsvis 72 og 73 millimeter. Det er 29 og 31 prosent av normalen.

Har du lagt bort shortsen? For tidleg! Fredag vil det bli ein smak av sommar igjen, med temperaturer mellom 20-25 grader i store delar av #SørNorge 🌞 pic.twitter.com/QiId569qeo — Meteorologene (@Meteorologene) 5. september 2018

