Opptrapping i sykehusstreiken

YS og LO varsler at de tar ut over 175 nye medlemmer i streik. Sykehusansatte streiker for at også de i små stillinger skal få pensjon.

Facebook

Facebook Twitter

Twitter Kopier lenke

500 ansatte i sykehusene har streiket siden 29. mai. Opptrappingen trer i kraft etter fire dager. Dermed vil til sammen 675 ansatte være i streik fra tirsdag. Streiken omfatter ansatte på Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal, og Universitetssykehuset Nord-Norge. De ansatte streiker for at pensjon skal beregnes fra første krone. I dag må de som er ansatt innenfor de såkalte Spekter-områdene, jobbe minst 20 prosent før det beregnes pensjon. (©NTB)