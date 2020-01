Oransje farevarsel for svært kraftige vindkast i Troms og Finnmark

Meteorologisk institutt varsler om svært kraftige vindkast i Nord-Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark torsdag ettermiddag.

Det er sterk storm i det nordligste fylket, men enkelte vindkast kan komme helt opp i 35 til 40 meter per sekund. Det betyr blant annet at gjenstander kan bli tatt av vinden eller velte, og det er fare for skade på bygninger og annen infrastruktur.

Det er meldt om stengte veier og broer, kolonnekjøring og innstilte ferger og hurtigbåter i området.

Meteorologene anbefaler folk å feste løse gjenstander og unngå ferdsel på utsatte steder.

Det er også sendt ut gult farevarsel for Finnmarksvidda med ventede vindkast opp mot 27 meter per sekund.

