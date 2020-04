Ordensforstyrrelser halvert de siste fem ukene

De siste fem ukene er det opprettet rundt 51 prosent saker om ordensforstyrrelser, mens antall anmeldte seksuallovbrudd har gått ned med 44 prosent.

Justisminister Monica Mæland (H) sa på regjeringens pressekonferanse fredag at tallet for ordensforstyrrelser viser at folk oppfører seg, men at det er bekymringsfullt at seksuallovbrudd ikke blir anmeldt.

– Jeg oppfordrer alle til å ta en telefon til dem de kjenner som ikke har det så bra, sa statsråden.

