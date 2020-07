Ordfører i Lørenskog: En slik hendelse gjør sterkt inntrykk

Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) sier at kommunens innbyggere er rystet etter at to barn ble funnet døde i en leilighet søndag.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– De jeg har snakket med, er jo veldig rystet. Det verste er at det er barn involvert. Det gjør et sterkt inntrykk på folk. Det er mange tragiske hendelser i løpet av et år, og det er mye som kan skje. Men når det er barn inne i bildet, er det ille, sier ordføreren til NTB. Siden søndag morgen har kommunenes psykososiale team vært tilgjengelig og i aktivitet. Familie og nære relasjoner til de involverte i hendelsen får tilbud om oppfølging fra kriseteamet. På grunn av det store medietrykket tror Bergheim at mange av kommunens innbyggere har fått med seg saken. – Det er klart at en slik hendelse gjør sterkt inntrykk, sier hun. (©NTB)