Ordfører Knut (70) hylles for sin 0-lønn: - Er unikt

Ordfører Knut Jentoft i Storfjord kommune får mye ros for å ha takket nei til millionlønn.

Tirsdag skrev Nettavisen om ordfører Knut Jentoft i Storfjord kommune i Troms som takker nei til sin godtgjørelse som ordfører.

- Jeg er pensjonist, har fylt 70 år, har full opptjening og har jobbet hele livet. Jeg trenger ikke mer penger, fortalte Jentoft.

Han har sagt fra seg ordførerlønna på 765.170 kroner, noe som vil si en tapt inntekt på 3 millioner kroner i fireårsperioden han er valgt inn.

- Et ganske unikt tilfelle

Jentoft, som representerer Tverrpolitisk liste i kommunen med 1890 innbyggere, mener det holder med pensjonen han får utbetalt.

Og nå hylles ordføreren av flere, blant annet av Skattebetalerforeningen.

- Det er selvsagt veldig prisverdig at han sier fra seg penger han egentlig har krav på. Men jeg tviler på at det smitter, sier Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, til Nettavisen.

Hun synes det er forfriskende at det finnes slike ledere.

- Dette handler i større grad om symbolikk enn faktisk effekt. Forhåpentligvis vil de fleste kommuner ha langt mer å hente på å være forsiktige med pengebruken jevnt over, fremfor å kutte i ordførerens lønn, sier Virik, før hun påpeker:

- Samtidig er det noe forfriskende med ledere som går foran med et godt eksempel.

Virik tror imidlertid at Jentoft er et helt unikt eksempel.

- Det er slik at han, i likhet med andre, trenger en lønn for å overleve. En person som ikke har pensjon å lene seg på kan ikke gjøre det samme. Dermed er nok dette et ganske unikt tilfelle i kommune-Norge, sier hun.

TIL BASSENG: - Da jeg tok imot ordførervervet så sa jeg fra meg lønna med en gang, og så tenkte jeg at de pengene som er spart her, går inn i dette bassenget, sa Jentoft til Nettavisen. Og om få uker åpner det renoverte bassenget (bildet).

- En mann det står respekt av

På Facebook og i kommentarfeltet under artikkelen, hylles også 70-åringen av mange. De mener det står respekt av hans valg.

Her er noen av de mange reaksjonene:

«En mann det virkelig står respekt av. En av de aller, aller få som ikke lider av grådighetskulturen i det offentlige!».

«Ekte idealisme. Mangelvare ellers blant toppene».



«Respekt, håper de får orden på bassenget og gir det et nytt navn etter ordføreren».



«Kudos, faktisk den første ordfører jeg synes fortjener en mill.».



«Sånne bunnærlige og gode folk er mangelvare».

«Fornuftig kar, håper han blir verdsatt på andre måter. Flere som skulle valgt å si nei».

«Han har andre tanker om vervet som folkevalgt enn de fleste andre av samme kaliber. Respekt står det av denne mannen».



«En mann av og for folket».

Jentoft: - Går inn i bassenget

Til Nettavisen fortalte Jentoft at han takket nei til lønn med en gang han ble ordfører for tre år siden.

- I Storfjord hadde vi et litt vanskelig punkt med svømmebasseng, fordi vårt offentlige svømmebasseng var stengt. Da jeg tok imot ordførervervet så sa jeg fra meg lønna med en gang, og så tenkte jeg at de pengene som er spart her, går inn i dette bassenget, sa Jentoft.

Men selv om han ikke tjener noe på ordførerjobben, ligger han langt fra på latsida.

- Det er ganske lange dager. Veldig ofte er jeg blant de siste som går her på huset, og så har vi kveldsmøter og en del reiser. Så det går bort mye familietid, fortalte han.

Tjener mer enn en statsråd

Jentofts tilfelle skiller seg helt klart ut sammenlignet med andre kommuner, der mange ordførere nå tjener godt over én million kroner. Enkelte steder tjener ordføreren også mer enn en statsråd, som i Ullensaker kommune i Akershus.

For å få en oversikt over alle lønningene/godtgjørelsene, har Nettavisen bedt om innsyn i ordførerlønningene i alle landets kommuner. Som omtalt fredag i forrige uke, var det 60 kommuner som ikke hadde svart innen fristen som offentlighetsloven har satt, som er tre dager.

MER ENN EN STATSRÅD: Ordfører Tom Staahle i Ullensaker kommune i Akershus tjener 1,4 millioner kroner, noe som er mer enn det en statsråd tjener.

Flere har nå svart etter at artikkelen sto på trykk, og etter purring fra Nettavisen, men etter 22 dager har fortsatt 13 kommuner ikke svart.

Se oversikt over hvilke kommuner som ikke har svart i faktaboksen.

- Jeg synes jo det er for slapt, rett og slett, sa generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til Nettavisen i forrige uke om de manglende svarene.

