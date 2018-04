Ordførerne gjennomfører vigsler på Trolltunga, Gaustatoppen og via Skype

Ordførere blir med opp fjelltopper, til fiskevær og via Skype for å gjennomføre vielser, etter at de overtok ansvaret for borgerlige vielser fra Tingretten.

Ordfører i Odda kommune, Roald Aga Haug, skal i sommer vie et par på Trolltunga, en tur som vil ta han og brudefølget rundt åtte timer opp og ned.

– Jeg er ikke noen maratonløper akkurat, men dette gleder jeg meg til og håper vi får til. Vi er åpne for det aller meste, jeg har dykkersertifikat, så jeg kan godt bli med på vielser på havbunnen også, sier Haug til NRK.

Odda-ordføreren har også viet et par uten å selv være fysisk til stede. Et lokalt par ville gjerne gifte seg på stranda på Sri Lanka. Haug kunne ikke bli med dit, og løsningen ble at han stilte opp via Skype.

– Det ble en romantisk seremoni, selv om jeg sto i formannskapssalen i Odda og de på ei strand langt borte, ler Haug, som understreker at paret måtte gjennomføre en formell vielse da de kom hjem igjen.

Ordføreren i Tinn, Bjørn Sverre Birkeland, skal i september vie Vibeke Lunden og Arne Solbakken toppen av Gaustatoppen. I Lofoten skal ordfører i Flakstad, Hans Fredrik Sødal, vie et par i fiskeværet Nusvær, som står på UNESCOS verdensarvliste.

Bjarte Dagestad, ordfører i Forsand, har ikke mottatt noen forespørsler om vielser på toppen av Preikestolen og Kjeragbolten, men er klar dersom noen har lyst.

Men vielse på en taxiholdeplass ble litt for uformelt for ordfører i Hol, Petter Rukke.

– Det må være en viss standard over det. Det er jo en stor hendelse, sier Rukke.

(©NTB)

