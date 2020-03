Organisasjon etterlyser krisepakke for sårbare barn

Regjeringen har de siste ukene fått på plass flere krisepakker for næringslivet. Nå etterlyser organisasjonen Voksne for Barn en krisepakke for sårbare barn.

– Sykehusene som jobber med voldstilfeller, har allerede slått alarm om at de ikke får inn like mange barn som de pleier, hjelpetelefonene for barn ser en drastisk økning, det samme gjør organisasjoner som deler ut mat til fattige familier. Nå må regjeringen handle, sier generalsekretær Signe Horn i Voksne for Barn. Hun er mest bekymret for de yngste barna som ikke klarer å ta kontakt med personer utenfor familien på egen hånd og mener at helsestasjoner, krisesentre og barnevern må styrkes. I tillegg må ansatte i skolen få nok tid til å følge opp barna som er hjemme, og barnehagene må holde kontakten med barna også når tilbudet er stengt, mener organisasjonen. (©NTB)