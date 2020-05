Organisasjoner krever at regjeringen skaper flere klimajobber

Til sammen 15 fagforeninger og miljøorganisasjoner krever i et opprop at regjeringen finansierer og planlegger prosjekter som gir flere norske klimajobber.

– Det fins knapt et land i verden som har bedre forutsetninger enn oss for å finansiere og planlegge konkrete prosjekter som både gir arbeidsplasser nå, og som fører til raske og garanterte kutt i utslipp av klimagasser, heter det i oppropet.

Organisasjonene krever utbygging av jernbaneprosjekter, kollektivtransport og grønn skipsfart, og en infrastruktur for lading over hele landet.

De vil at både offentlige og private bygg skal energieffektiviseres, og de ønsker en satsing på havvind i egnede områder.

Bussjåfører og anleggsarbeidere

Forbundslederne i fagforeningene El og IT-forbundet, Fagforbundet, Handel og Kontor, NTL, Unio, Naturviterne, Samfunnsviterne, LO i Oslo og Norsk bonde og småbrukarlag har alle undertegnet oppropet.

Det samme har lederne i miljøorganisasjonene Concerned Scientists Norway, Framtiden i Våre Hender, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon.

– Frontlinjen for å begrense klimakrisen vil være bussjåfører som trygt transporterer mange av oss, bygg- og anleggsarbeidere som gjør hus mer energieffektive, og leverandørindustrien og verftsarbeiderne våre, som hjelper med å bygge fornybar energi i Nordsjøen, skriver organisasjonene i oppropet.

– Mangler historisk sidestykke

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier at regjeringen har innført en rekke klimatiltak i koronapakkene som er lagt fram, og at regjeringen fredag la fram en pakke for grønn omstilling på 3,6 milliarder kroner i den tredje koronapakken.

– De økonomiske krisetiltakene som regjeringen allerede har innført, innebærer en stimulering av etterspørselen i norsk økonomi som mangler historisk sidestykke, sier Rotevatn til NTB.

Han viser til at Enova får 2 milliarder kroner til teknologiutvikling, og at det også ligger økt satsing på forskning som skal bidra til lavere utslipp og økt næringsutvikling i pakken.

– Gjennom å kutte utslipp i eksisterende industri og utløse vekstmulighetene i ny, grønn industri, skal vi forene lave utslipp med høy verdiskapning og grønn vekst og arbeidsplasser, sier Rotevatn.

(©NTB)