Ørskog-siktet samtykker til fengsling

Mannen i 30-årene som er siktet for vold etter at to personer ble skadd i en voldsepisode i Ørskog i Møre og Romsdal søndag, samtykker til varetektsfengsling.

Påtalemyndigheten har begjært den siktede mannen varetektsfengslet i fire uker med to ukers brev- og besøksforbud, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding. Saken behandles dermed som en såkalt kontorforretning, og kjennelsen er ventet i løpet av tirsdag ettermiddag. Den siktede har ikke tatt endelig stilling til spørsmål om straffskyld, opplyser forsvarer Torgeir H. Langva til VG. Den siktede har imidlertid erkjent å utøvd vold mot de to fornærmede, opplyste politiadvokat Arnt-Erik Oust i Møre og Romsdal politidistrikt mandag. En mann og en kvinne i 70-årene ble skadd i hendelsen. Situasjonen for kvinnen, som befinner seg på St. Olavs hospital i Trondheim, var mandag fortsatt kritisk. Mannen fikk mindre skader og ble sendt til behandling ved sykehuset i Ålesund. Voldshendelsen fant sted ved 13.30-tiden søndag. Det er en familiær relasjon mellom de involverte, men politiet har ikke ønsket å gå nærmere inn på detaljene. (©NTB)