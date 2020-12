Osen-saken ankes til lagmannsretten

Den ene av de to polakkene som er dømt til fengsel for ran og overfall av Reidar Osen og Petter Slengesol i Bergen, anker saken til lagmannsretten.

37-åringen har anket skyldspørsmålet knyttet til tiltaleposten som omfatter Reidar Osen, samt straffeutmålingen i begge postene, opplyser mannens forsvarer til TV 2.

– Vi mener at retten ikke har vurdert sentrale og viktige forhold som underbygger vår klients forklaring om at hendelsen var arrangert. Etter vår oppfatning er det så mange og sentrale omstendigheter ved vår klients forklaring som passer med andre bevis i saken, at det er overraskende at retten har avfeid forklaringen slik den har gjort, opplyser forsvarer, advokat Kim Brügger Villanger, til TV 2.

Den polske mannen ble i tingretten dømt til fem år og fire måneders fengsel i saken. Den andre mannen fikk en dom på to år og seks måneder.

I tillegg er de dømt til å betale Osen 422.000 kroner og Slengesol 616.000 kroner i oppreisning og erstatning.

I februar 2015 ble Petter Slengesol brutalt kidnappet og mishandlet i sin egen varebil. Ti måneder senere opplevde Reidar Osen det samme, men politiet koblet ikke de to grove voldshendelsene sammen. Under rettssaken i Bergen tingrett i november erkjente de to mennene helt eller delvis skyld for Slengesol-saken, men nektet for Osen-overfallet.

