Oslo kommune åpner for julearrangementer for vanskeligstilte med opptil 20 deltakere om gangen.

– Folk med rusproblemer, bostedsløse, barn og unge i en vanskelig situasjon eller andre utsatte grupper kan være avhengige av slike arrangementer for å få et lyspunkt i julehøytiden. Vi gjør derfor et unntak fra arrangementsforbudet for slike alternative julearrangementer, sier byrådsleder Raymond Johansen.

