PGS ble taperen blant de mest omsatte selskapene da hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,8 prosent til 891,89 poeng i handelen onsdag.

Øverst på omsetningslisten havnet Telenor, som hadde et kursfall på 1,4 prosent til 181,5 kroner. Fallet kom etter at selskapet slapp tall for tredjekvartal som viste et underskudd på 436 millioner etter skatt.

På andreplass havnet Equinor, som gikk opp 0,6 prosent. Norsk Hydro var tredje mest omsatt og steg 3,1 prosent.

Storebrand ble onsdagens vinner blant de store selskapene, med en kursoppgang på 6,6 prosent. Med en tilbakegang på 5,7 prosent var PGS onsdagens taper.

Telekomsektoren utmerket seg mest i negativ retning og endte ned 2,4 prosent. Råvaresektoren markerte seg i motsatt retning med en vekst på 0,9 prosent.

Oljepris svakt ned

Et fat nordsjøolje omsettes for 59,22 dollar, et fall på 19 cent. Amerikansk lettolje (WTI) handles for 53,92 dollar fatet. Det er en nedgang på 29 cent.

Onsdag styrket den norske kronen seg med 0,1 prosent mot euro, og 1 euro koster nå 10,18 kroner. Mot amerikanske dollar er kronen stabil og en dollar koster 9,15 kroner. Denne uken har kronen økt 0,4 prosent mot euroen og 0,2 prosent mot dollaren.

Optimisme på internasjonale børser

I USA var den toneangivende S&P 500-indeksen rundt klokken 17.30 opp 0,2 prosent, industriindeksen Dow Jones hadde også steget 0,2 prosent.

I Frankfurt steg den tyske DAX-indeksen med 0,2 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris falt 0,1 prosent. Ved 17.30-tiden lå FTSE 100-indeksen i London an til å øke med 0,7 prosent.

Nikkei-indeksen i Tokyo steg 0,3 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong endte ned 0,8 prosent.

(©NTB)