Oslo Børs igjen over 900 poeng

En bred selskapsoppgang og en økende oljepris gjorde fredag sitt til at hovedindeksen ved Oslo Børs klatret 0,6 prosent og igjen la seg over 900 poeng.

Indeksen endte ukas siste handelsdag på 903,64 poeng.

Equinor tronet øverst i omsettingstoppen. Energigiganten gikk opp med over 2 prosent. Like bak endte Yara, som økte med 0,84 prosent.

Mowi endte på tredjeplass med en økning på 0,4 prosent, mens DNB landet på fjerdeplass med en økning på 0,4 prosent. Telenor ble eneste i topp fem hvor pila pekte motsatt vei – selskapet falt med 0,8 prosent.

Videre endte uken i pluss for både Norsk Hydro (+3,6), Aker BP (+2), Aker (+0,7) og DNO (+1,1). Orkla og Storebrand falt med henholdsvis 0,4 og 1 prosent.

Europris ble dagens soleklare vinner med en økning på over 17 prosent. Det skjer etter at selskapet fredag la fram resultatene fra tredje kvartal. Europris omsatte for 1.477 millioner kroner, i forhold til 1.352 millioner kroner i samme periode i fjor.

I andre enden av skalaen er IDEX, som endte som fredagens taper. Fingeravtrykksselskapet falt med 8,5 prosent.

Et fat nordsjøolje koster mandag ettermiddag 60,52 dollar, en solid oppgang på 3,10 prosent fra nattens nivå. Amerikansk lettolje (WTI) handles for 55,15 dollar fatet.

For de toneangivende børsene i Europa ble det en god avslutning på uka. I Frankfurt steg den tyske DAX-indeksen med 0,7 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris klatret 0,5 prosent. Ved 17.30-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til å stige 0,6 prosent.

(©NTB)