Oslo Børs klatret 0,5 prosent

Hovedindeksen på Oslo Børs klatret videre mandag. En oppgang på 0,49 prosent gjorde at indeksen endte på 908,11 poeng da børsen stengte

Equinor toppet omsetningslisten med en kursvekst på 1,4 prosent. Deretter fulgte Telenor som falt 2 prosent.

Oppturen er delvis drevet av høyere oljepriser etter at Irans oljeminister har uttalt at han forventer ytterligere produksjonskutt etter Opec-møtet tirsdag, melder E24. Nordsjøolje ble ved 17-tiden mandag omsatt for 62,67 dollar i spotmarkedet, som er en økning på rundt 1,5 prosent i løpet av dagen.

Mowi endte på tredjeplass med et fall på 1,7 prosent. Dagens vinner ble Norsk Hydro som vokste 4,3 prosent.

For de toneangivende børsene i Europa ble det en god start på uken. I Frankfurt steg den tyske DAX-indeksen med 1,4 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris klatret 1,1 prosent. Ved 17-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til å stige 1 prosent.

På USA-børsene var den toneangivende S&P 500-indeksen rundt klokken 17 opp 1 prosent, mens Dow Jones hadde steget 1,1 prosent.

I Asia avsluttet Nikkei-indeksen i Tokyo med en nedgang på 0,3 prosent, mens Hongkong-børsen endte med en vekst på 1,7 prosent.

