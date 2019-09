Oslo Børs ned igjen etter mandagens oljeopptur

Frontline ble dagens taper blant de største selskapene da hovedindeksen på Oslo Børs sank 1 prosent til 890,41 poeng tirsdag.

Dermed ble økningen på 1,2 prosent etter oljeprishoppet mandag nesten nullet ut.

På toppen av omsetningslisten finner vi Equinor, som falt 2 prosent til 178,3 kroner. På andreplass havnet Aker BP, som gikk ned 6,3 prosent. Norwegian var tredje mest omsatt og økte med 4 prosent, noe som gjorde flyselskapet til vinneren blant de store selskapene. Frontline, som gjorde det dårligst, falt 6,7 prosent.

Shippingsektoren utmerket seg mest i negativ retning og endte ned 3,2 prosent. I motsatt retning var det konsumvaresektoren som markerte seg, med en vekst på 1,7 prosent.

Oljeprisen ned igjen

Spotprisen på nordsjøolje lå på 65,8 dollar fatet tirsdag ettermiddag, som er to dollar lavere enn da oljemarkene åpnet tirsdag. Et fat amerikansk lettolje (WTI) ble omsatt for 59,95 dollar på spotmarkedet. Det er 1,9 dollar lavere enn sluttkursen mandag.

Tirsdag styrket den norske kronen seg med 0,3 prosent mot euro. 1 euro koster nå 9,87 kroner. Kronen styrket seg også med 0,3 prosent mot amerikanske dollar. Det betyr at 1 dollar koster 8,95 kroner. Denne uken har kronen styrket seg 0,5 prosent mot euroen og svekket seg 0,1 prosent mot dollaren.

Børsfall

Rundt klokken 17.30 var den toneangivende indeksen Standard & Poor 500 ned 0,3 prosent, mens den industritunge Dow Jones-indeksen hadde gått ned 0,5 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq var ned 0,3 prosent i den tidlige handelen.

I Frankfurt falt den tyske DAX-indeksen med 0,1 prosent, mens indeksen CAC 40 i Paris klatret 0,1 prosent. Ved 17.30-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til å synke med 0,04 prosent.

I Asia stengte Nikkei-indeksen i Tokyo opp 0,06 prosent. Hongkong-børsen endte med et fall på 1,2 prosent.

(©NTB)