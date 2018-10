Oslo Børs falt nesten 2 prosent

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,95 prosent til 882,97 poeng på ukens første handledag.

Den siste måneden har indeksen falt med 4,4 prosent. Mandag ble det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,86 milliarder kroner.

Det var oljeaksjene som dro ned børsen mot slutten av dagen. Equinor var mest omsatt, men falt 3 prosent til 216,50 kroner. Aker BP på andreplass falt 5,8 prosent, mens PGS falt 6,9 prosent og ble dagens taper.

Norsk Hydro var det eneste av de mest omsatte selskapene som ikke gikk i minus. Aksjen økte beskjedne 0,2 prosent.

Ved de toneangivende børsene i Frankfurt, Paris og London gikk var det mindre bevegelser. DAX 30 i Frankfurt falt 0,4 prosent, mens FTSE 100 i London falt med 0,1 prosent. CAC 40 i Paris gikk tilbake med 0,6 prosent.

Nordsjøolje ble ved børsslutt mandag omsatt for 79,3 dollar fatet på spotmarkedet, etter å ha vært oppe i over 80 dollar fatet tidligere på dagen. Amerikansk lettolje ble omsatt for 68,9 dollar fatet på spotmarkedet.

Saudi-Arabias oljeminister Khalid al-Falih sier ifølge Reuters at kongedømmet skal øke oljeproduksjonen til 11 millioner fat per dag, opp fra dagens nivå på 10,7 millioner fat daglig.

(©NTB)

