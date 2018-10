Oslo Børs falt nye 2 prosent

Hovedindeksen på Oslo Børs falt tirsdag 2,17 prosent til 863,83 poeng. Fallet kommer dagen etter et like stort fall.

Dermed har børsen falt over 4 prosent på bare to dager. Tirsdag ble det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 7,17 milliarder kroner.

I likhet med mandag er det oljeaksjene som drar børsen ned. Equinor faller 1,9 prosent. Aker BP gikk ned 3,5 prosent, Subsea 7 falt 4,1 prosent.

Taperne er PGS som faller 4,4 prosent og DNO som faller 5,2 prosent. Ellers faller Yara 4,3 prosent.

Ved de toneangivende børsene i Frankfurt, Paris og London gikk det ikke noe bedre. DAX 30 i Frankfurt falt 2,4 prosent, mens FTSE 100 i London falt med 1,6 prosent. CAC 40 i Paris gikk tilbake med 1,8 prosent.

Asiatiske børser falt markert tirsdag. Det samme gjorde de amerikanske børsene som falt 2 prosent ved åpning.

Da Oslo børs stengte, ble et fat nordsjøolje omsatt for 78 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble solgt for 67,6 dollar fatet. Det er et fall på mer enn to dollar siden mandag.

Saudi-Arabias oljeminister Khalid al-Falih har ifølge Reuters varslet at kongedømmet skal øke oljeproduksjonen til 11 millioner fat per dag, opp fra dagens nivå på 10,7 millioner fat daglig, og det har fått oljeprisene til å falle de siste dagene.

(©NTB)

