Oslo Børs fortsetter oppover

Hovedindeksen på Oslo Børs gikk onsdag opp 0,3 prosent etter en god ukestart. Da børsen stengte, lå hovedindeksen på 906,99 poeng.

Oppturen kommer etter en vekst på 1,4 prosent mandag etterfulgt av tirsdagens oppgang på 0,2 prosent. Omsetningen onsdag var på snaut 5 milliarder kroner fordelt på 133.000 handler.

Marine Harvest var mest omsatt, men falt 1,2 prosent. Equinor, som endte på andreplass på omsetningslisten, økte med 0,2 prosent til 216,20 kroner.

Dagens store taper var PGS, som falt 7,1 prosent. Seismikkselskapet ble det tredje mest omsatte på børsen onsdag. Grieg Seafood var den andre store taperen med et fall på 5,5 prosent.

De europeiske børsene gikk noe ned. DAX 30 i Frankfurt sto på stedet hvil. I Paris steg CAC 40 med 0,2 prosent, og i London gikk FTSE 100 også opp 0,2 prosent.

Oljeprisene har økt det siste døgnet. Et fat nordsjøolje ble omsatt for 74,3 dollar på spotmarkedet da børsen stengte onsdag. Amerikansk lettolje ble solgt for 67,5 dollar fatet.

(©NTB)

