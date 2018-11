Oslo Børs fortsetter oppover

Hovedindeksen på Oslo Børs la på seg 0,46 prosent til 856,77 poeng tirsdag. Det lille oppsvinget kommer etter en oppgang på hele 1,9 prosent dagen før.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,37 milliarder kroner.

Equinor var mest omsatt, nesten 600 millioner kroner, og kursen steg en halv prosent til 200,20 kroner.

Taperne blant børslokomotivene tirsdag er Norsk Hydro som falt 1,5 prosent, Telenor som gikk ned 0,3 prosent og Yara som falt 0,3 prosent. Ellers er tallene positive. Den store vinneren var John Fredriksens Frontline som steg 14,2 prosent etter at meglerselskapet Kepler Cheuvreux oppgraderte sin anbefaling på Fredriksens tankrederi fra hold til kjøp, skriver Hegnar.no.

Ellers steg Aker BP med 1,7 prosent, og Subsea 7 gikk opp 1,2 prosent.

Ved børsene i Frankfurt og Paris var bildet noe svakere enn i Oslo. DAX 30 i Frankfurt falt 0,7 prosent, CAC 40 i Paris falt 0,6 prosent, det samme gjorde FTSE 100 i London.

Nordsjøolje ble ved børsslutt tirsdag omsatt for 61,2 dollar fatet på spotmarkedet, en halv dollar mer enn mandag ettermiddag. Amerikansk lettolje ble omsatt for 52 dollar fatet på spotmarkedet, som er like mye som dagen før.

