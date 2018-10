Oslo Børs hentet seg litt inn

Hovedindeksen på Oslo Børs steg onsdag med 0,7 prosent til 869,73 poeng. Økningen kommer etter et kraftig fall tidligere denne uken.

Mandag og tirsdag denne uken falt hovedindeksen til sammen over 4 prosent, men det snudde litt onsdag da det ble en liten oppgang. Til sammen ble det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 6,7 milliarder kroner.

Equinor var mest omsatt og steg 0,7 prosent. Aker BP økte med 2,2 prosent, og Subsea 7 steg 2 prosent. Vinneren var Tomra som økte hele 7 prosent.

Taperne onsdag var Telenor som falt 0,7 prosent og Marine Harvest som falt 1,6 prosent.

Ved de toneangivende børsene i Frankfurt, Paris og London gikk det også oppover onsdag. DAX 30 i Frankfurt steg 0,3 prosent, FTSE 100 i London steg 0,7 prosent, og det samme gjorde CAC 40 i Paris.

De amerikanske indeksene falt imidlertid rundt 1 prosent etter åpning onsdag ettermiddag norsk tid.

Da Oslo Børs stengte, ble et fat nordsjøolje omsatt for 76,4 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble solgt for 66,7 dollar fatet. Det er et fall på vel en dollar siden tirsdag. Fallet skyldes at Saudi-Arabia tidligere i uken varslet at kongedømmet vil øke oljeproduksjonen med 300.000 fat daglig til 11 millioner fat.

(©NTB)

Mest sett siste uken