Oslo Børs kryper opp mot 900 poeng

Hovedindeksen på Oslo Børs passerte tirsdag 896 poeng. Indeksen gikk opp 0,55 prosent og landet på 896,40 poeng ved stengetid.

Omsetningen var på det jevne med 6,26 milliarder kroner, fordelt på vel 133.000 handler.

Equinor toppet omsetningslisten og aksjeverdien økte med 1,9 prosent til 216,60 kroner per aksje. DNO toppet vinnerlisten blant de mest omsatte selskapene med en vekst i aksjekursen på 8 prosent. Veksten kommer etter at DNB Markets oppgraderer aksjen fra hold til kjøp.

De andre vinnerne er Marine Harvest og Salmar som økte henholdsvis 2,7 og 6 prosent.

Dagens store taper og nest mest omsatt ble PGS som falt 7,2 prosent.

På børsene i Europa var bildet også positivt. DAX 30 i Frankfurt økte med 0,2 prosent. I Paris steg CAC 40 med 0,6 prosent, mens i London gikk FTSE 100 opp 0,9 prosent.

Oljeprisene har igjen falt under 75 dollar og et fat nordsjøolje ble tirsdag ettermiddag solgt for 74,4 dollar fatet på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble solgt for 68,9 dollar fatet, halvannen dollar lavere enn mandag.

