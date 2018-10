Oslo Børs ned fra start

Hovedindeksen på Oslo Børs falt fra start torsdag, men tok seg noe opp utover formiddagen. I 9.30-tiden var hovedindeksen ned 1,17 prosent til 859,55 poeng.

Equinor var mest omsatt, fulgt av DNB, Marine Harvest, Subsea 7 og Yara.

Flere store selskap leverte sine 3. kvartalsresultater torsdag. Blant dem var Equinor, DNB, Orkla, Norwegian og Gjensidige.

Equinor steg 0,61 prosent og kan vise til et doblet driftsresultat med 4,8 milliarder dollar i forhold til fjorårets kvartalsresultat. DNB sank med hele 5,68 prosent etter et resultat før skatt på 5,67 milliarder kroner, en marginal økning på 26 millioner kroner.

Orklas kvartalsresultat med en oppgang på 2,1 prosent ble godt mottatt og aksjen steg med 1,63 prosent, mens Norwegian sank med 1,38 prosent og Gjensidige med 3,04 prosent etter en times handel.

Flyselskapet hadde et overskudd på 1,3 milliarder kroner og forsikringsselskapet et svekket resultat i forhold til fjorårets kvartal. Resultatet falt fra 1.150 millioner kroner til 573 millioner kroner.

De retningsgivende børsene i Europa var ned, bortsett fra CAC 40 i Paris som var opp 0,38 prosent. I Frankfurt sank DAX 30 0,03 prosent, mens FTSE 100 i London sank 0,57 prosent

Et fat nordsjøolje ble omsatt for 75,83 dollar på spotmarkedet, opp 0,2 prosent. Amerikansk lettolje ble solgt for 66,46 dollar fatet, ned 0,4 prosent.

(©NTB)

Mest sett siste uken