Oslo Børs på stedet hvil

Hovedindeksen på Oslo Børs endte torsdag på 906,37 poeng, 0,1 prosent lavere enn onsdagens sluttnotering.

Omsetningen var snaut 4,3 milliarder kroner fordelt på vel 114.000 handler.

Equinor toppet omsetningslisten, men kursen på selskapet falt med 0,4 prosent til 215,40 kroner. Marine Harvest på andreplass falt 0,5 prosent. På tredjeplass finner vi dagens taper, Salmar, som falt 3,7 prosent.

Vinnerne torsdag var DNB som steg 0,9 prosent, PGS som gikk opp 1,9 prosent og Grieg Seafood som økte med 2,9 prosent.

Bildet var svakt positivt på de toneangivende børsene ute i Europa. DAX 30 i Frankfurt steg 0,1 prosent, mens FTSE 100 i London økte med 0,02 prosent. CAC 40 i Paris la på seg 0,2 prosent.

Et fat nordsjøolje ble torsdag ettermiddag omsatt for 74,7 dollar fatet på spotmarkedet, 40 cent mer enn på samme tid onsdag. Amerikansk lettolje ble solgt for 67,8 dollar fatet på spotmarkedet.

(©NTB)

Mest sett siste uken