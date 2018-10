Oslo Børs tilbake i rødt

Etter mandagens oppgang falt hovedindeksen på Oslo Børs tirsdag med 0,79 prosent til 868,85 poeng.

Equinor var suverent mest omsatt med nær en milliard kroner. Aksjen sank med 1,49 prosent. På omsetningslista fulgte deretter DNB (-0,95 prosent), Aker BP (-0,52), Marine Harvest (+0,15) og Telenor (+0,78).

Idex var mest omsatt og la på seg 10,80 prosent til 4,88 kroner aksjen, mens Norwegian Finans Holding sank mest med hele 15,89 prosent til 75,70 kroner aksjen. Det skjer etter at selskapet tirsdag la fram sin kvartalsrapport som viste at lånetapene og kostnadene øker, melder E24.

Flere oljeselskaper hadde også en dårlig dag på børsen etter et fall i oljeprisen.

De toneangivende børsene i Europa sluttet ujevnt tirsdag. DAX 30 i Frankfurt var ned 0,38 prosent, FTSE 100 i London steg med 0,25 prosent, mens CAC 40 i Paris falt med 0,24 prosent.

Et fat nordsjøolje ble tirsdag ettermiddag omsatt for 76,35 dollar, ned 0,58 prosent i løpet av dagen, mens amerikansk lettolje var ned 0,54 prosent og ble solgt for 66,68 dollar fatet.

