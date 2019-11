Oslo får ny vannforsyning i 2028

Det skal bygges ny reservevannforsyning i Oslo. Prosjektet koster 12,5 milliarder kroner og er planlagt ferdigstilt i 2028.

Det ble vedtatt i bystyret onsdag kveld. Byrådspartiene Ap, SV og MDG fikk støtte av Rødt og Senterpartiet.

Prosjektet involverer fire kommuner: Lier, Hole, Bærum og Oslo. Fra Holsfjorden i kommunene Hole og Lier skal det bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel til Huseby vest i Oslo.

Der skal det etableres et vannbehandlingsanlegg i en fjellhall under bakken. Prosjektet koster 12,5 milliarder kroner og er planlagt ferdigstilt i 2028.

Belastning for naboer

Tunnelen skal etter planen stå ferdig i 2020, og byggingen vil føre til stor belastning på nærområdet i en periode opptil sju år, har NRK tidligere skrevet.

– Det er ikke mulig å bygge en vannforsyning i en tettbebygd by som Oslo, uten at noen vil merke det, men vi skal gjøre det vi kan for at belastningen for naboer og andre blir minst mulig, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) onsdag.

Dagbøter på 1 million

Behovet for å få på plass en alternativ vannforsyning for Oslo har ligget på oslopolitikernes bord siden 1960-tallet. Mattilsynet ga Oslo kommune frist til 20. november med å få vedtatt reguleringssak og investeringssak slik at byggingen av vannforsyningsanlegget kan begynne.

Dersom fristen ikke ble overholdt, varslet tilsynet dagbøter på 1 million kroner.

Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg forsyner 90 prosent av Oslo med drikkevann. Om noe skjer med forsyningen fra Maridalsvannet, vil hele Oslo innenfor Ring 3 bli uten vann i løpet av kort tid.

(©NTB)