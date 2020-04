Oslo: Fire døde etter å ha fått påvist covid-19

Fire pasienter som var lagt inn på behandlingsenheten for hjemmeboende med påvist covid-19 i Oslo, har dødd de siste to dagene.

Oslo kommune har opprettet en behandlingsenhet for hjemmeboende covid-19 syke pasienter. Dette er et spesialtilbud for å avlaste sykehusene. Alle pasientene har fått påvist covid-19 før innleggelse.

Tre døde tirsdag 14. april og en døde onsdag 15. april, opplyser Oslo kommune onsdag kveld.

Pasientene som legges inn på Oslo kommunes nye spesialtilbud for hjemmeboende koronasyke, overføres enten fra sykehus eller hjemmefra.

Oslo kommune har rustet seg for å totalt kunne ta imot inntil 500 pasienter for å avlaste sykehusene om det blir behov for det.

– Kommunen har opprettet dette tilbudet for å bidra til at Oslos innbyggere med behov for behandling blir ivaretatt. Fem beboere har blitt erklært friske etter behandling. Det er nå 26 pasienter som er innlagt og vi kan gradvis utvide kapasiteten til å ta imot inntil 117 pasienter med bekreftet Covid-19 hvis det er behov for det, sier etatsdirektør Helge Jagmann i sykehjemsetaten, som drifter tilbudet for kommunen.

Hittil er 932 beboere og pasienter på langtidsplasser i Oslo testet. Det er nesten en av fire av de totalt 4.100 beboerne på institusjonene i hovedstaden. I alt 77 beboere har fått påvist smitte, og 19 av dem er døde.

