Oslo Frp krever full ekstern granskning av Inga Marte Thorkildsen

Både Høyre og Frp reagerer på at byrådsleder Raymond Johansen selv vil behandle varslersaken mot byråd Inga Marte Thorkildsen (SV), og mener Thorkildsen bør tre til side mens granskningen pågår.

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at det har kommet inn nok et varsel mot skolebyråden. Lederne i Utdanningsetaten mener at Thorkildsen har brutt verdnet om gjengjeldelse, melder NRK.

Nå krever Oslo Frp full ekstern granskning av Thorkildsen og karakteriserer varslene som «svært alvorlige».

- Alvorlighetsgraden i sakene tilsier også at Thorkildsen trer til side mens granskningen foregår. Saken har blitt ytterligere forverret med den siste varselet om at hun har drevet med gjengjeldelse ovenfor varslerne som er direkte brudd på arbeidsmiljøloven, skriver lederen av Oslo FrP, Mazyar Keshvari, i en e-post til Nettavisen.

- Ikke troverdig



Keshvari mener ikke at det er riktig at Johansen skal behandle saken selv, og krever en ekstern gransknimg.

- Det er ikke troverdig, akseptabelt eller betryggende at byrådsleder Raymond Johansen selv skal stå for granskningen all den tid det er en byråd han har oppnevnt og utrykk full tillit til som skal granskes. Ingen er tjent med at det blir en «bukken og havresekken» prosess i en av de alvorligste varslersakene mot en byråd i Oslo kommunes historie, skriver Keshvari.

Mazyar Keshvari og Oslo Frp krever full granskning av Thorkildsen-saken.

- Kan ikke fortsette



Keshvari får støtte fra Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, som mener skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) ikke kan fortsette i rollen mens varselet mot henne behandles.

– Byrådsleder Raymond Johansen bør be byråd Thorkildsen om å tre til side så lenge varselet mot henne blir behandlet. Etter byrådens opptreden de siste dagene har det blitt nødvendig for at varselet skal kunne behandles på en betryggende måte, sier Solberg til VG.

Thorkildsen har de siste dagene uttalt seg om et svært dårlig samarbeidsforhold til Utdanningsetaten i Oslo, som hun mener viser motvilje mot å rette seg etter viljen til det rødgrønne bystyret.

– I denne varselsaken har den lederen som det er varslet om gått aktivt ut og angrepet etaten det er varslet fra, tilsynelatende for å undergrave troverdigheten til varselet. Det er en oppsiktsvekkende og uprofesjonell håndtering, som kan gå utover det viktige arbeidet i Oslo-skolen, sier han til VG.

Nytt varsel



Flere ledere i Utdanningsetaten i Oslo har sendt inn et formelt varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Nettavisen har fått tilgang til et av varslene, hvor lederne bruker sterke ord, og karakteriserer Thorkildsens oppførsel som både skremmende, nedverdigende og krenkende.

I det siste varselet, som tirsdag ble sendt til flere politikere i Oslo bystyre, heter det blant annet: «I etterkant av varselet har byråden gjentatte ganger uttalt seg i mediene om saken. Der har hun i sterke ordelag kritisert Utdanningsetatens ledelse og slik vi oppfatter det gjort sitt beste for å diskreditere varslerne. Dette anser vi som en gjengjeldelse i strid med arbeidsmiljølovens § 2 A-2».

I en SMS til NRK har Thorkildsen denne kommentaren om det nye varselet: «Hei, jeg kan dessverre ikke kommentere et varsel. Ta eventuelt kontakt med byrådsleders kontor».

Nettavisen har kontaktet byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap for å få en kommentar til varselet fra Thorkildsen selv, men har fått til svar at byråden ikke vil kommentere påstandene nå.

