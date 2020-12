Sentralstyret i Frp har bestemt seg å sette Oslo Frp under administrasjon, med et såkalt interimsstyre.

– Oslo Frp har blitt et problem for mange i partiet. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og folkevalgte over hele landet og reaksjoner fra velgere som er bekymret for utviklingen i Oslo. Derfor tar vi nå tak i dette, sa partileder Siv Jensen (Frp) da hun møtte pressen etter et sentralstyremøte tirsdag ettermiddag.

