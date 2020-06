Oslo Høyre: Ungdom kan få sommerjobb som sykkelreparatører

Oslo Høyre ønsker å gi ungdom sommerjobb som sykkelreparatører, fremfor at kommunen tar regningen for sykkelreparasjoner slik byrådet legger opp til.

Gratis sykkelreparasjoner er et av tiltakene som byrådet i Oslo (Ap, SV og MDG) vil sette i gang for å unngå smitte på kollektivtransport. Oslo Høyre mener derimot at ungdom kan få sommerjobb som sykkelreparatører og fikse sykler som ellers ville blitt kastet, skriver Aftenposten.

– Nå når arbeidsledigheten i Oslo er rekordhøy, er det ikke en kommunal kjerneoppgave å betale for å reparere syklene til folk som fortsatt har jobb, sier miljø- og samferdselspolitisk talsperson Nicolai Øyen Langfeldt.

Ifølge Arild Hermstad (MDG) vil enkle reparasjoner som kan gjøre syklene trygge og kjørbare, senke terskelen for å ta dem i bruk.

– Det er snakk om lavterskeltilbud til folk som vanligvis ikke sykler, enkle reparasjoner på utvalgte steder noen timer, noen ganger i uken, sier Hermstad, som er vikar for miljøbyråd Lan Marie Berg.

– Målgruppen er folk som ikke allerede er aktive syklister. Sykling er for alle, både de som jobber, studerer eller er arbeidsledige.

