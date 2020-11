Oslo innfører stans i all innendørs fritidsaktivitet for ungdom fra 13 år for å bremse spredningen av koronavirus.

Oslo kommune stanser alle inndørs fritidsaktivitet som kor, korps og teatre. Fritidsklubbene stenges og all innendørs idrett stanses fra tirsdag, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under en pressekonferanse mandag.

De nye tiltakene vil vare i to uker.

De nye begrensningene gjelder ikke barn i barneskolealder eller utendørs aktiviteter.

