Oslo innfører gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler.

Barnehagene og barneskolene i Oslo har hatt rødt nivå den siste uken, mens ungdomsskolene har hatt rødt nivå siden midten av november.

Lørdag varslet regjeringen at de vil at skoler og barnehager i kommunene i ring 1 og ring 2 skal tilbake til gult tiltaksnivå fra onsdag 3. februar. De lot det samtidig være opp til kommunene lokalt å vurdere om det fortsatt var behov for rødt nivå.

