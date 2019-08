Oslo kommune gir bedrifter inntil 250.000 kroner for å fjerne parkeringsplasser

Fjerning av parkeringsplasser kan gi en bedrift inntil 250.000 kroner i året fra Oslo kommune.

Oslo kommune vil betale inntil 250.000 kroner til Oslo-bedrifter som tilrettelegger for mer klimavennlige jobbreiser for egne ansatte – enten det er reiser i jobben eller til og fra jobb, skriver Finansavisen.

Hittil i år er rundt 45 millioner kroner av fondet delt ut. Kommunen dekker inntil halvparten av kostnadene for et tiltak og inntil 250.000 kroner per bedrift per år.

– Dette er en del av Klima- og energifondet, der vi har en total ramme på 120 millioner kroner i år som skal dekke alle tilskuddsordningene våre, sier Ingunn Lie, seniorrådgiver i Klimaetaten til avisen.

Hun understreker at de ser etter innovative løsninger.

– Vi er ute etter smarte løsninger eller insentiver som gjør at ansatte velger gange, sykkel og kollektivt fremfor fossilbil, sier Lie.

Hun påpeker at kommunen har ambisiøse klimamål

– Hvis en bedrift der alle ansatte kjører til jobben og har gratis parkeringsplass fjerner parkeringsplassene og heller gir de ansatte et annet tilbud, så vil vi kunne gi støtte til det. Vi ønsker å belønne bedrifter som finner alternativ bruk for eksisterende parkeringsplasser, sier Lie.

