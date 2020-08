Oslo kommune har inngått avtale med private aktører for å sikre flere koronatester

Helsebyråd Robert Steen i Oslo kommune ønsker at innbyggerne skal ha maks to dagers ventetid på å få avlagt prøve. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

For å komme nærmere målet om at 5 prosent av innbyggerne i Oslo skal koronatestes hver uke, har kommunen inngått avtale med to private aktører.

Det skriver kommunen i en pressemelding. – Ventetiden skal ytterligere ned, slik at vi når målet vårt om maks to dagers ventetid på å få avlagt prøve, sier helsebyråd Robert Steen. Kommunen har allerede nådd det nasjonale målet om å teste 1,5 prosent av befolkningen i løpet av en uke. – Samlet vil bidraget fra private aktører være vesentlig for å nå målet om en kapasitet på 5 prosent, sier kommunikasjonssjef Christian Ekker Larsen i Helseetaten til Dagens Medisin. De som ønsker gratis test, må fremdeles bestille via kommunen. (©NTB)