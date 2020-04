Oslo kommune har laget byvettregler for å unngå påskekaos

Det er ventet at hovedstaden vil bli tettpakket med folk i påsken, blant annet på grunn av hytteforbudet. Nå har kommunen laget byvettregler for å unngå kaos.

I byvettreglene, som Dagbladet omtaler, oppfordrer Oslo kommune innbyggerne blant annet til å være mest mulig hjemme, vaske hendene ofte, gå tur i nærområdet og å legge turen til andre tider enn midt på dagen.

Innbyggerne blir bedt om å unngå kollektivtransport og gjerne oppsøke mindre brukte turstier.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier til avisa at det viktigste er å unngå at for mange er på samme sted, og han understreker at det vil bli konsekvenser om reglene ikke følges.

– Vi vil ha folk ute så langt det lar seg gjøre, og satser i første omgang på å veilede om avstandsreglene. Så tror jeg at det i de aller fleste tilfeller vil være tilstrekkelig. Motsetter man seg dette, er det faktisk straffbart, sier han.

