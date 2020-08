Oslo kommune merker opp Sørenga for å begrense smitte

Med økende koronasmitte og en varm helg i vente, merker Bymiljøetaten i Oslo opp tredekket på Sørenga for å minne folk på å holde avstand.

– Smittetallene i Oslo går oppover. Bymiljøetaten merker derfor opp Sørenga med teip for å minne folk på å holde avstand i finværet i helga. Dette gjøres i samråd med bydelsoverlegen. Det vil bli merket opp sekskanter for grupper fra to til seks personer, og det vil være to meter mellom hver sekskant, sier Helene G. Berger, avdelingsdirektør for Park og byrom i Bymiljøetaten i en pressemelding.

Fredag og lørdag er det meldt sol og over 25 grader i Oslo. Dermed er det ventet at det vil komme mye folk til Sørenga, som er et populært badested i Bjørvika i Oslo.

I pressemeldingen skriver Bymiljøetaten at de også vil merke opp den østre delen av Sørenga, i tillegg til køer til toalettene og over gangbruene.

– Vi minner om at folk selv er ansvarlig for å overholde de rådene som til en hver tid gjelder vedrørende smittevern. Vi vil samtidig oppfordre folk til å utforske andre badesteder i byen og marka, i gang- eller sykkelavstand fra der de bor, slik at vi unngår store samlinger på et sted, sier Berger.

(©NTB)