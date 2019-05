Oslo kommune om eiendomsskatt: – Vi har fulgt loven

Oslo kommune håper Høyesterett gjør som tingretten og gir dem fullt medhold i at eiendomsskatten er lovlig og ble innført innen den lovbestemte fristen.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett innebærer at kommunen må betale tilbake eiendomsskatt de fikk inn i 2016 fra de 3.400 privatpersonene som har saksøkt dem. Stadfestes den i Høyesterett, blir det et politisk spørsmål hvorvidt kommunen skal tilbakebetale skatt også til resten av dem som betalte eiendomsskatt det året.

Assisterende kommuneadvokat Trine Riiber slår fast at skatten ble innført på lovlig grunnlag og mener Oslo har gode sjanser for å slippe å måtte ta stilling til dette spørsmålet.

– Det ble full seier i tingretten, og i lagmannsretten var det altså dette fristspørsmålet vi tapte på. Siden da har vi sett grundig på saken, og vi kommer til å fastholde og dels supplere argumentene vi kom med sist, med håp om at det holder i Høyesterett, sier hun til NTB.

Kommuneadvokaten håper også at landets øverste domstol stadfester at Oslos modell for eiendomsskatt i seg selv er lovlig. Saksøkerne mener skatten er ulovlig fordi bunnfradraget er satt så høyt at mange boliger i realiteten ikke får eiendomsskatt.

– Vi mener vi har fulgt loven og gjort alt riktig, sier Riiber.

– Kommunen er opptatt av å fremheve den fleksibiliteten og lokale tilknytningen eiendomsskatten har, og det at den besluttet i forbindelse med kommunebudsjettet er et annet argument for at dette er en lokalpolitisk skatt og at beslutningene bør og skal tas der, sier hun.

(©NTB)