Oslo kommune varsler mer innstramming i Co2-utslipp

- Det må ikke gå utover bilistene at byrådet har bommet i sitt regnestykke.

I slutten av august skrev Nettavisen om en stor feil i Oslos klimaberegninger.

- Vi advarer mot at regnefeilen skal føre til økte bompenger eller andre negative tiltak rettet mot bilistene, sier Lars Petter Solås (Frp) til Nettavisen. Han er vara til bystyret og samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo.

Solås er bekymret for at Oslo-byrådet vil la det igjen gå utover bilistene, fordi regnefeilen ble gjort i en rapport som omhandlet nytt bomregime.

I COWIs 2017-rapport «Virkninger av revidert avtale Oslopakke 3» har COWI beregnet en total trafikkreduksjon på 11 prosent i Oslo når de nye bomringene blir aktive i mars 2019.

Rapporten konkluderte med at trafikkreduksjonen ville føre til en Co2-reduksjon på 16 prosent i 2020. Nå viser det seg at dette resultatet er feil. Den riktige Co2-reduksjonen ved 11 prosent trafikkreduksjon, er bare åtte prosent.

- Denne informasjonen kommer helt i innspurten av å ferdigstille klimabudsjettet for 2019. Regnefeilen skaper utfordringer for oss. Hvordan den skal håndteres vil vi komme tilbake til i klimabudsjettet som legges fram mot slutten av måneden, sier Oslos finansbyråd Robert Steen (Ap) gjennom kommunikasjonavdelingen til Nettavisen.

Steen ønsker ikke å si hvordan kommunen nå skal veie opp for Co2-reduksjonen på åtte prosent som «forsvant» med regnefeilen, men varsler at det vil bli foreslått tiltak for å nå målene som tidligere er satt.

- Bystyret har vedtatt en klimastrategi med tilhørende klimamål hvor Oslo skal kutte 460.000 tonn Co2-ekvivalenter mellom 2015 og 2020. Måten disse målene skal oppnås på, beskrives i kommunens klimabudsjetter. Det nye klimabudsjettet vil beskrive hvilke tiltak som skal til for å nå Oslos klimamål i 2020 og vil bli lagt fram for bystyret 26. september, sier han.

I Klima og energistrategien til Oslo går det fram at Co2-reduksjonen fra bilkjøring er en vesentlig del av veien mot nullutslipp. I 2016 kom 61 prosent av Co2-utslippene fra transport, 17 prosent fra oppvarming av bygg med olje og 19 prosent fra behandling av avfall.

Andre reduksjonstiltak er Co2-rensing av forbrenningsanlegg, flere elkjøretøy også i anlegg og varetransport og fjerning av oljefyring i Oslo, men reduksjon av utslipp fra biltrafikken er en viktig faktor. Hvor Co2-høvelen lander denne gangen, ønsker Oslo-byrådet å holde for seg selv.

- Mener du at byrådet bør senke målene fremfor å komme med nye tiltak?

- Det vil vi kommentere når de legger frem eventuelle nye tiltak. Løsningene sine må byrådet få lov til å legge fram i budsjettet sitt, sier Solås.

