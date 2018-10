Oslo KrF har valgt en litt annen modell for å velge delegater til fredagens avgjørende landsmøte enn de andre fylkeslagene.

Fylkeslaget hopper rett og slett over å la de 60 delegatene stemme over om de ønsker at KrF skal gå i regjering eller forbli i opposisjon, og går rett på å stemme på en rød, en blå og en gul blokk.

– Det er for å få mest mulig matematisk rettferdighet, sier møteleder Lasse Heimdal til NTB.

Rød blokk er de som støtter partileder Knut Arild Hareides råd om å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp, mens blå blokk ønsker å starte sonderinger med den borgerlige regjeringen. Gul blokk stiller seg bak alternativet til stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan om å forbli i opposisjon.

Deretter skal sekundærvalget til dem som står på gul liste offentliggjøres før delegatene velges.

Oslo skal i alt velge sju delegater til landsmøtet. Det er foreløpig helt åpent hvilken vei fylkeslaget vil helle. Fylkesleder Espen Andreas Hasle vil til venstre.

Aldri før har så mange møtt opp på et fylkesårsmøte i Oslo KrF. Den siste tida har fylkeslaget fått 44 prosent flere medlemmer, opplyste Hasle da møtet startet ved 19-tiden mandag.

KrF-leder Hareide er ventet til møtet senere i kveld.

