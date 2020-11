Oslo MDG: Rasmus Hansson vant kampvotering om andreplassen mot Hulda Holtvedt

Lan Marie Berg topper valglista for Oslo MDG. Andreplassen fylles av Rasmus Hansson, som vant kampvoteringen mot Grønn Ungdom-topp Hulda Holtvedt.

Berg fikk enstemmig støtte til førsteplassen på nominasjonsmøtet torsdag kveld.

På andreplassen fikk Hansson (66) 211 av stemmene, mens Holtvedt (21) fikk 173 stemmer.

I debatten før voteringen mente flere at innstillingen fra nominasjonskomiteen var for smal, med for mange kvinner under 35 på de øverste plassene på lista.

Holtvedt er vararepresentant på Stortinget i dag og var enstemmig innstilt til andreplassen av nominasjonskomiteen, men ble utfordret av Hansson, som tidligere har vært nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for partiet. Han trakk seg først fra nominasjonskampen, men ombestemte seg etter det han kaller et «stort hyggelig og overbevisende» press.

Oslo MDG har vært representert på Stortinget siden 2013, først av Hansson, deretter av Une Aina Bastholm. Sistnevnte stiller neste år som toppkandidat for partiet i Akershus.

