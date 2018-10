Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV): - Jeg mener min lønn er for høy

- Vi må vise nøkternhet, sier Oslo-ordføreren, som frykter konsekvensen av politikernes økende millionlønninger.

Ordførerlønningene øker hvert år, og mange ordførere tjener nå godt over en million kroner.

Blant de som tjener aller mest, er Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV), som får utbetalt det samme som en statsråd, 1,35 millioner kroner.

- Det er en veldig høy lønn, konstaterer Borgen.

- Vi skal vise nøkternhet

SV-ordføreren mener hennes lønn burde vært lavere. Men også politikerlønningene generelt i Norge, synes hun er blitt alt for høye.

- Jeg mener jo at politikere med et stort ansvar skal ha en anstendig lønn, men samtidig skal vi også vise nøkternhet. Jeg er bekymret for lønnsutviklingen, og jeg mener det har blitt en for stor avstand mellom det vi politikere har, og de folkene vi er valgt for, sier Borgen til Nettavisen, og påpeker:

- Det må ikke bli for stor avstand mellom politikere og folk flest.

Hennes bekymring gjorde at hun den 27. august fremmet et forslag i forretningsutvalget i Oslo bystyre, om å ta en gjennomgang av lønnsnivået til politikerne i kommunen.

- I dag følger vi lønnsutviklingen til Stortinget, statsråder og statsministeren. Når de øker, så øker vi, og nå er det blitt så høye lønninger at jeg sa at jeg ønsker at vi skulle se på de lønningene, sier hun.

- Det var jeg lei meg for

Borgens forslag om å gjennomgå lønningene, ble imidlertid nedstemt, og fikk støtte fra bare SV, MDG, Frp og Rødt.

- Så det var jeg litt lei meg for, for jeg hadde ønsket at vi skulle få en litt mer grunnleggende diskusjon om lønnsutviklingen. Det ble det ikke i første omgang, så får jeg vurdere når det neste gang er riktig å ta det opp igjen, sier hun.

- Hva mener du din lønn burde være?

- Det synes jeg er utrolig vanskelig å sette et tak på, for jeg mener også det skal være en anstendig lønn. Det er en stor lederjobb, men jeg tenker at vi burde kunne sette en strek. Vi må ved jevne mellomrom ta en gjennomgang av politikernes lønninger, sier Borgen, som bare i år fikk en lønnsøkning på 40.000 kroner.

Hun understreker at hun ikke er mot å ha et system for politikerlønningene, men at hun mener nivået på stortings- og statsrådlønningene som de følger i dag, er for høyt.

- Men jeg har ikke lyst til å gi et annet tall, for det hadde jeg lyst til at vi skulle satt oss rundt et bord og diskutert, sier ordføreren.

- Bra at Nettavisen bidrar

Hun mener det også er viktig med åpenhet om lønningene, og bra at Nettavisen har samlet og publisert alle ordførernes godtgjørelser.

- Jeg synes det er bra at Nettavisen bidrar til å belyse lønnsutbetalingene til politikerne, for vi må jo være varsomme med å få for store økonomiske forskjeller i vårt samfunn. Da er det også viktig med åpenhet og debatt om politikerlønninger, sier Borgen, og legger til:

- Det er viktig at vi har disse diskusjonene, for jeg ønsker meg et samfunn med mindre lønnsforskjeller. For jeg mener et samfunn med store forskjeller mellom folk, er et samfunn som også blir utrygt. Det har vi sett i andre deler av verden, sier hun advarende.

- Ordføreren i Ullensaker tjener enda mer enn deg, og mer enn en statsråd med en lønn på 1,4 millioner kroner. Hva tenker du om det?

- Det må Ullensaker selv svare for, hva som er grunnen til at de har lagt lønnsnivået så høyt. Jeg får svare for min lønn, og den mener jeg ligger for høyt, gjentar Borgen.

Betaler 130.000 til SV

Ordføreren sier hun vil ta opp politikerlønningene på nytt, men at det ikke er noe poeng å gjøre nå, siden det ikke er flertall for en endring.

- Kan du ikke gi bort noe av lønna, da?

- Det gjør jeg også. Jeg betaler 11.000 kroner i måneden av min bruttolønn til partiet. I SV har vi 10 prosent av bruttolønnen som vi betaler inn i partiskatt. For meg er det 132.000 kroner i året, sier Borgen.

