Oslo-ordføreren ville revurdere politikernes lønn - da fikk hun nei

Flertallet av partiene stemte nei da ordfører Marianne Borgen (SV) foreslo en gjennomgang av politikernes millionlønninger.

Et 18 år gammelt vedtak sikrer Oslo-politikerne en automatisk lønnsøkning hvert år. Og i forrige uke tok et enstemmig forretningsutvalg i Oslo bystyre, med alle partiene til stede, de nye lønnssatsene til orientering.

Men da forretningsutvalget møttes på nytt denne uka, tok ordfører Marianne Borgen (SV) ordet og foreslo en gjennomgang av lønningene.

«Etter Ordførerens vurdering er det nå et klart behov for å se på dette regelverket på nytt, i lys av den lønnsutviklingen som har vært», skriver Borgen i forslaget.

- Jeg mener det er slik at kommunen har et anvar for at man løpende også har diskusjoner om utviklingen av lønningene til kommunens politikere. Siden det var så lenge siden sist, så tenkte jeg at det var på tide at vi tok en fornyet gjennomgang av utviklingen, sier Borgen til Nettavisen.

- Jeg synes det var synd



Som Nettavisen omtalte i helga, blir lønna til Borgen og byrådsleder Raymond Johansen (Ap), økt med 40.000 kroner til hver, til 1.365.000 kroner.

En lønnsutvikling som følger Stortingets vedtak knyttet til stortingsrepresentanter, statsråder og statsminister, som ble vedtatt av Oslo bystyre i 2000.

- Det er ikke sikkert at det systemet i seg selv er så galt, men lønnsutviklingen og hvordan det utvikler seg er et ansvar som vi som politikere har til å diskutere, påpeker ordføreren.

Borgens forslag ble imidlertid nedstemt i møtet. Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre stemte mot, mens MDG, Rødt og Frp stemte for.

KrF var ikke til stede på møtet.

- Jeg synes jo det var synd. Jeg tenkte at etter 18 år så burde vi kunne tatt oss tid til en overordnet diskusjon om lønnsutviklingen til heltidspolitikere. Det tenker jeg ville vært lurt av oss, sier hun.

- Skal ha anstendig lønn



- Du har selv nå over 1,3 millioner kroner i lønn. Føler du det er rett lønn for en ordfører?

- Det var jo derfor jeg fremmet dette forslaget, fordi jeg mente vi burde se litt overordet på det. Jeg synes det er veldig vanskelig å sette en strek et sted, og mener prinsipielt at politikere skal ha en anstendig lønn. Samtidig skal vi vise nøkternhet, sier hun, og påpeker:

- Det er jo ikke lønna som er det som er avgjørende for at du tar et sånt type verv som dette.

- Synes du politikerne i Oslo har for høye lønninger?

- Jeg har ikke konkludert i dette forslaget, sier Borgen.

Ap: - Det er en god løsning



Aps gruppeleder i Oslo bystyre, Frode Jacobsen, begrunner sitt nei slik:

FUNGERER: - Det er en ordning som fungerer bra, sier Aps gruppeleder i Oslo, Frode Jacobsen, om Oslo-politikernes lønnssystem.

- Det er en ordning som fungerer bra. For over 15 år siden ble det vedtatt at Oslo-politikernes lønn skulle være en prosentandel av stortingsrepresentantenes lønn og følge Stortingets lønnskommisjon. Det ble gjort for nettopp å unngå at vi hvert år har en skjønnsmessig vurdering av om, og eventuelt hvor mye, egen lønn skal justeres med, sier Jacobsen til Nettavisen, og legger til:

- Slik har det vært siden og et bredt flertall støtter det. Jeg synes det er en god løsning.

Opp mot andre kommuner



Borgen ønsket også at man skulle se på Oslo-politikernes lønninger opp mot andre kommuner.

«Oversikten bør se Oslo politikernes lønnsutvikling i lys av den generelle lønnsutviklingen i kommunen generelt og for ledere spesielt. I saken skal også det gis en oversikt over hvilke regelverk andre større

kommuner har for politikerlønninger», sto det i hennes forslag.

