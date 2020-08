Oslo-Politiet: Klare til å slå ned Sian-demonstrasjonen hvis det utarter

En større politistyrke, både i uniform, sivilt og til hest, er utenfor Stortinget under Sian-markeringen. – Vi er klare til å gripe inn, sier politiet.

Forrige helg ble det voldsomme scener da Sian holdt markering i Bergen. Sian-lederen ble angrepet, politiet det samme, og motdemonstrantene møtt med tåregass og maktbruk. Oslo-politiet håper lørdagens Sian-markering foran Stortinget ikke vil utarte til det samme.

– Hvis det utarter og noen tyr til vold eller andre typer ulovligheter, vil vi slå ned på det. I tillegg vil vi også etterforske og forfølge eventuelle lovbrudd i ettertid, sier Oslo-politiets særegne Sian-operasjonsleder for dagen, Marita Aune, til NTB.

– Sian har varslet en krenkefest, vil dere holde øye med om det kommer eventuelle straffbare ytringer?

– Nei, i utgangspunktet er det som de predikerer, noe de får stå for selv, men hvis det resulterer i at motdemonstranter tyr til ulovligheter, blir vi nødt til å gripe inn. Enkelte ytringer kan virke veldig provoserende, men det er vår plikt å legge til rette for ytringsfriheten, sier Aune.

Hun vil ikke si noe om hvor mange politifolk som er sendt til Stortinget, men det er en god del. Både uniformerte og sivilkledde og hestepatruljer. Politiet har satt klare regler for både Sian og motdemonstrantene.

– Det er et inngjerdet område på Eidsvold plass Sian skal stå på, og de som demonstrerer mot har fått sine plasser. Så håper vi at motdemonstrantene og publikum for øvrig forholder seg til reglene. Hvis noen utfordrer dem, må vi håndtere det på stedet, sier Aune.

