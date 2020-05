Oslo-politikere krever bedre koronabehandling av eldre

Det må bli slutt på at eldre koronapasienter utestenges fra sykehusene, krever helsepolitikere i Oslo.

– Også de eldre må få medisinskfaglig, individuell behandling, mener politikere fra Rødt, Fremskrittspartiet, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB), Senterpartiet og Helsepartiet i Oslo. Et forslag fra den noe uvanlige politiske konstellasjonen skal nå behandles i Oslo bystyre.

– Vi vet at korona rammer eldre hardest, og vi vet at verken byens sykehjem eller den kommunale covid 19-avdelingen på Solvang helsehus har samme ressurser, kompetanse eller bemanning som sykehusene. Vi kan ikke lenger godta at eldre nærmest automatisk stenges ute fra sykehusenes behandlingstilbud, sier Frps Aina Stenersen.

(©NTB)