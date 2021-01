Oslo Pride gjennomføres – i den virkelige og den digitale verden

Den skeive festivalen Oslo Pride har planer om å gjennomføre store deler av arrangementet som vanlig i år, tilpasset smittevernreglene i juni.

Det betyr at arrangementer som Pride Park og Pride House i stor grad vil finne sted som vanlig. Også Pride-paraden skal etter planen gjennomføres, men her er ikke detaljene klare ennå.

Festivalen har imidlertid tatt lærdom av den heldigitale varianten de måtte gjennomføre på grunn av koronasituasjonen i 2020, og vil fortsette å satse på arrangementer på internett.

– Situasjonen for mennesker som bryter med normene for kjønn og seksualitet, er fremdeles svært krevende i mange land, som for eksempel Polen og Tsjetsjenia. Digital tilstedeværelse bidrar til å belyse denne problematikken, samtidig som vi kan vise vår støtte og solidaritet til de av oss som opplever diskriminering, frihetsberøvelse og hat, sier styreleder Fredrik Dreyer i en pressemelding.

Festivalens tema i 2021 er internasjonal solidaritet, noe som også reflekterer at de ønsker å belyse situasjonen for skeive i andre land.

(©NTB)

Reklame Husker du disse to idiotene?