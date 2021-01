Oslo-skolene kan holde helt stengt mandag, men åpner på rødt nivå tirsdag

Skolene i Oslo skal over på rødt nivå som følge av regjeringens innføring av lokale tiltak i Oslo-regionen. Mandag kan det bli helt stengt på noen skoler.

Utdanningsetaten i Oslo kommune sendte lørdag ut melding til alle skolene i hovedstaden, der de informerte om konsekvensene regjeringens tiltak får. Mens skolene i Nordre Follo er helt stengt til onsdag, blir ikke dette aktuelt i Oslo.

Skolene får derimot anledning til å holde stengt mandag, hvis de ikke klarer å organisere seg på rødt nivå allerede da. Skolene tar selv den vurderingen, blant annet med tanke på bemanning og hvor mange ansatte som er i karantene, får NTB bekreftet av Utdanningsetaten.

Skolene vil selv varsle elever og foresatte om de kan holde åpent mandag eller ikke.

Stilles krav

I meldingen til skolene skriver etaten at alle barneskolene skal over på rødt nivå, mens ungdomstrinnet fortsetter på rødt nivå. Videregående skoler skal kun ha digital undervisning neste uke, før det etter planen blir rødt nivå uka etter.

– Skoler som har behov for det kan holde stengt for undervisning på mandag for å områ seg og planlegge overgangen, heter det i meldingen.

Selv om skolene får anledning til å holde stengt, har de plikt til å tilby digital undervisning, en plass på skolen til de mest sårbare og barn av samfunnskritisk personell.

Gjelder også i Follo

Dette kravet gjelder også for skolene i Nordre Follo som er helt stengt til onsdag, får NTB bekreftet hos Kunnskapsdepartementet.

I meldingen til Oslo-skolene understreker Utdanningsetaten at alle ansatte bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Det er ennå ikke avklart hvordan Oslo stiller seg til ansatte i skolen som bor i Nordre Follo kommune.

Utdanningsetaten stopper også all utlån og utleie av skolelokaler, og dette gjelder ut januar.

Bekymret barneombud

Barneombud Inga Bejer Enghs er bekymret for at barn vil rammes av innstramningene i Oslo-regionen.

– Jeg forventer at lettelse i tiltak overfor barn og unge settes foran både åpning av kjøpesentre og skjenketillatelser fremover, sier hun i en kommentar.

– Jeg er alvorlig bekymret for konsekvensene for alle barn og unge om det blir mer hjemmeopplæring, konsekvensene er store for alle barn, sier Engh, som er særlig urolig for elever på ungdomsskole og videregående.

(©NTB)

Reklame Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året