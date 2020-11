Oslo-tiltakene kan måtte bli skjerpes, mener helseministeren

Etter nok en smitterekord i hovedstaden advarer helseminister Bent Høie (H) om at det kan bli nødvendig med enda strengere tiltak.

Tirsdag ble det meldt om 223 nye smittetilfeller. Dette er 39 flere enn gjennomsnittet uka før.

– Tallene viser alvoret i situasjonen og at det er behov for de strenge tiltakene som ble innfør i forrige uke, og ikke minst tiltakene som byrådet kom med tirsdag, sier Høie til TV 2.

Det er særlig smittetrykkets seiglivethet i hovedstaden som bekymrer helseministeren. At mange fra resten av landet også har en tilknytning til Oslo, gjør at han også frykter at hovedstadssmitten kan spre seg til resten av landet.

– Det haster å snu utviklingen i Oslo av hensyn til situasjonen på sykehusene på østlandsområdet og for å klare å snu utviklingen nasjonalt, sier Høie.

(©NTB)

