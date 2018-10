Etter fire uker i norsk fengsel besluttet Oslo tingrett at mistanken mot spionsiktede Mikhail Botsjkarev ikke lenger holder til å varetektsfengsle ham videre.

PST anket den oppsiktsvekkende løslatelsen i Oslo tingrett torsdag på stedet og ba umiddelbart om oppsettende virkning. Det betyr at Botsjkarev fortsatt må sitte varetektsfengslet inntil anken er behandlet.

Det vil trolig skje mandag i Borgarting lagmannsrett. Tingretten ga PST en frist til fredag klokka 12 med å levere inn sine argumenter om hvorfor de er uenige i kjennelsen om å løslate russeren.

Mikhail Botsjkarev reagerte med åpenbar lettelse da dommer Eirik Aas leste opp kjennelsen.

– Nå snakkes vi igjen på mandag før jeg reiser hjem, sa han til det tallrike pressekorpset som var til stede i retten.

Svekket mistanke

Han har hele tiden fastholdt at han ikke gjorde noe galt da han som offentlig tjenestemann, ansatt i den russiske nasjonalforsamlingen, deltok på et seminar på Stortinget tidligere i høst. Han har omtalt siktelsen om spionasje som absurd.

Oslo tingrett mener kravene til å mistenke russeren ikke lenger er til stede når PST etter fire ukers etterforskning fremdeles ikke har funnet håndfaste bevis for spionasje.

Ba om to uker

PST ba om fortsatt fengsling i to nye uker med brev- og besøkskontroll for Botsjkarev under fengslingsmøtet. Politiadvokat Kathrine Tonstad uttalte til NTB at mistanken mot russeren ikke er endret og at det fremdeles er mye etterforskning som gjenstår.

– Vi er ikke kommet så langt som vi ønsker i etterforskningen, men mener det fremdeles er skjellig grunn til mistanke. Det gjenstår tekniske undersøkelser og det er et hovedfokus nå, sier Tonstad.

Forsvareren, advokat Hege Aakre, sier rettens kjennelse viser hvor svak PSTs sak er.

– Etter fire ukers etterforskning har de ikke funnet noe fellende og da er det riktig å løslate ham. Botsjkarev er lettet og håper nå at kjennelsen vil stå seg i lagmannsretten, sier Aakre til NTB.

(©NTB)

